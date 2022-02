La rassegna "Istantanee" prosegue con lo scrittore Ugo Cornia

Proseguono gli incontri di Istantanee, format ideato da CISIM e Studio Doiz, e il terzo incontro è dedicato allo scrittore Ugo Cornia. Appuntamento per domenica 13 febbraio, inizio previsto per le ore 18.30, come sempre ad ingresso gratuito.

Assieme a Cornia, si cercherà di accompagnare il pubblico in un viaggio inaspettato, riflettendo su questioni importanti come l'importanza della scrittura e della letteratura in questi anni 20. L’incontro si potrà seguire dal vivo, al Cisim di Lido Adriano, e da remoto, grazie alle dirette video e radio che accompagneranno gli incontri. Anche per questa “istantanea” verrà realizzato un filmato, caricato in seguito su Youtube.

Ugo Cornia è nato a Modena nel 1965 e insegna italiano e storia in una scuola superiore della sua città. Tra i più originali narratori contemporanei, Cornia ha pubblicato sulla rivista “Il semplice”, su “Diario” e dal 2020 collabora con il quotidiano Domani. Fra i suoi romanzi si ricordano Sulla felicità a oltranza (1999), Quasi amore (2001), Le storia di mia zia (e di altri parenti) (2008), Scritti di impegno incivile (2013), Sono socievole fino all’eccesso. Vita di Montaigne (2015) e il recente La vita in ordine alfabetico (2021).

Info e prenotazioni: 3896697082 (anche whatsapp) - cisim.lidoadriano@gmail.com