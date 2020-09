La scrittrice Dacia Maraini protagonista di due appuntamenti nel Ravennate

La nota scrittrice Dacia Maraini torna in Romagna dove è protagonista di due importanti appuntamenti il 3 ottobre, in entrambi in dialogo con lo scrittore Matteo Cavezzali.

Il primo è la mattina alle 11 alla biblioteca Classense per Scritture di Frontiera con l’incontro dal titolo “Si va via per tornare, la lunga vita di Dacia”. Un incontro in cui ripercorrendo i suoi libri racconterà la sua vita. (I posti all’incontro sono già esauriti, ma sarà trasmesso in streaming).

Il secondo appuntamento si svolge a Lugo al palazzetto dello sport (in via Bruce Sabin 50) alle ore 21.