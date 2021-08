La talentuosa violoncellista Erica Piccotti apre il festival Rossini Open

E' il talento della giovane violoncellista Erica Piccotti, astro nascente del concertismo internazionale, a inaugurare in duo con la pianista Elisa Tomellini, conn musiche di Schumann, Rachmaninov e Piazzolla, il nuovo festival Rossini Open giovedì 26 agosto al Chiostro della Collegiata di Lugo.

La ventiduenne violoncellista romana Erica Piccotti, ormai considerata una star dell’archetto, solista con le più grandi orchestre europee e un contratto d’oro con Warner Classics, si esibisce per la prima volta in duo con la pianista genovese Elisa Tomellini, nota per il suo virtuosismo e per l’indole per le grandi imprese come il concerto più alto al mondo l’8 luglio 2017 a 4.640 metri sul Monte Rosa.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico). Vendita dei biglietti online su Vivaticket, presso gli uffici della Fondazione Teatro Rossini dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.