La Young Musicians European Orchestra porta la magia del Natale a Cotignola

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno, dopo la pausa forzata del 2020, torna il Concerto di Natale alla Chiesa di San Francesco a Cotignola con un anteprima in programma il 12 dicembre, alle 17:30 e alle 21:00, eseguita dalla Young Musicians European Orchestra diretta da Ignacio Abalos Ruiz.

Il programma prevede la partecipazione di giovani solisti e, in particolare, di due giovanissimi musicisti italiani di grande rilievo nel panorama internazionale: il violinista Gennaro Cardaropoli, impegnato nell’ “Inverno” di Vivaldi e il giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, 18 anni, che eseguirà le funamboliche variazioni di Paganini sul Mosè di Rossini.

Afferma il Maestro Ignacio Abalos Ruiz, direttore artistico della Young Musicians European Orchestra: “E’ sempre un piacere per noi ritornare a Cotignola per presentare alla comunità, che ci accoglie ogni volta con grande calore, l’anteprima dei Concerti di Natale che verranno eseguiti poi a Cervia, Ravenna e Forlì. Quest’anno a causa delle limitazioni della pandemia non ci sarà possibile eseguire il concerto a Betlemme, ma speriamo di poterci tornare nel 2022 e continuiamo nel frattempo i contatti con il Caritas Baby Hospital che ha sempre bisogno del nostro aiuto”.

Ingresso ad offerta libera a favore delle manutenzioni per la Chiesa di San Francesco in Cotignola. Prenotazione consigliata al numero: 339-3081658 entro l’11 dicembre). Obbligo di esibizione del green pass rinforzato.