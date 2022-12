Laboratori natalizi e degustazioni al mercato di Campagna Amica

Aspettando il Natale, gli agricoltori del Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) propongono agrilaboratori natalizi, degustazioni e appuntamenti dedicati al buon cibo locale. Portare sotto l’albero e anche in tavola il gusto del territorio significa infatti sostenere la buona economia locale.

Venerdì 16 (dalle 14.30 alle 19) e sabato 17 (dalle 8.30 alle 13) i visitatori avranno la possibilità di fare acquisti ad origine garantita, per sfuggire così alle solite offerte standardizzate. Sabato mattina sarà presente il vivaio Floricoltura Bandini con una mostra-mercato di stelle di Natale e abeti da appartamento. Sia venerdì che sabato sarà presente il tutor della spesa di Natale che offrirà la propria collaborazione ai consumatori dispensando consigli utili per creare una perfetta cassetta contadina regalo. Sarà possibile acquistare anche strenne natalizie già composte oppure personalizzarle, per un regalo utile, goloso e 100 per cento a km zero.

Da segnalare, inoltre, l’apertura straordinaria di domenica 18 dicembre (dalle 9.30 alle 12.30) con agri-laboratorio gratuito per i più piccoli che insieme all’illustratrice Angela Zini potranno creare decori natalizi e realizzare con materiali di recupero una coloratissima eco-letterina per Babbo Natale. Tutto questo mentre i genitori potranno rilassarsi con una degustazione di vini autoctoni delle feste abbinati ai dolci contadini del Natale.

Durante il weekend sarà sempre possibile firmare la petizione promossa a livello nazionale da Coldiretti per introdurre una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico.