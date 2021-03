Laboratorio Aperto: un percorso formativo dedicato agli strumenti dello smart working

Le attività formative del Laboratorio Aperto di Ravenna continuano con un webinar declinato in quattro appuntamenti gratuiti sull’importanza di una buona comunicazione online e l’uso corretto di alcuni strumenti.

Gli incontri online si tengono il 16, 17, 24 e 31 marzo, dalle 18 alle 19.30. Il docente dei webinar sarà Francesco Nguyen che si dedica da anni all’ottimizzazione dei siti internet per il posizionamento sui motori di ricerca e alla cura editoriale di pagine social (Early adopter di Slack, Asana, Airtable, Notion).

Il calendario

Martedì 16 marzo sul tema „Comunicare meglio: slack“

Slack è la piattaforma per comunicare in un gruppo di lavoro e fornisce un’infrastruttura capace di portare ordine dove c’è il caos. La sua caratteristica principale è la divisione per argomenti, ovvero i canali in cui “abitano” solo le persone che realmente parlano di quell’argomento. L’incontro è in collaborazione con lo Slack Chapter di Udine, l’unica community ufficiale di Slack in Italia. Per iscrizioni: https://www.tuprenotalo.com/event/smartworking1

Mercoledì 17 marzo „Sapere cosa si deve fare: Asana“

Asana è un task manager, cioè un programma che permette di tenere traccia delle attività che si devono fare, chi deve farle ed entro quando. Consente la collaborazione gratuita di 15 persone che possono organizzare il proprio lavoro con una suddivisione gerarchica tra progetti, attività e sotto-attività. Per iscrizioni: https://www.tuprenotalo.com/event/smartworking2

Mercoledì 24 marzo Dove stanno le informazioni; Google Drive e Airtable

Google Drive è forse il sistema di cloud storage più famoso al mondo ma molte funzionalità sono poco conosciute. Oltre a mantenere i file accessibili e condivisibili in ogni momento, ha una vera e propria suite di programmi per calcolare e presentare. Airtable è un database relazionale cloud. Un database serve a mettere in ordine le informazioni. Con un grafica user friendly, colorata e funzionalità che vanno dal basilare al molto avanzato, Airtable è un sistema quasi perfetto per immagazzinare informazioni, recuperarle e rielaborarle. Per iscrizioni: https://www.tuprenotalo.com/event/smartworking3

Mercoledì 31 marzo, „Unire il tutto“

Questi programmi sono fantastici di per sé ma inutili se utilizzati senza un sistema procedurale.

Nell’ultimo incontro si vedrà come integrare al 100% tutti questi strumenti e come automatizzare numerosi processi tramite servizi propri dei software e esterni, come IFTT e Zapier. Per iscrizioni: https://www.tuprenotalo.com/event/smartworking4