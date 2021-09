Le bontà regionali tornano in centro con gli stand di "Bell'Italia"

Indirizzo non disponibile

Sapori e profumi da ogni angolo del Paese invadono il centro di Ravenna. Dal 23 al 26 settembre torna in piazza del Popolo Bell'Italia, il tour gastronomico che porta in città 20 espositori provenienti da ogni regione d'Italia per esibire i loro prodotti tipici regionali. Da giovedì a domenica 4 giorni dedicati alla riscoperta dei prodotti del Belpaese con apertura degli stand dalle 9 alle 21.