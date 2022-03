Le eroine del mito fra antichità e presente nello spettacolo "Heroides"

Per la rassegna “Teatri d’Inverno”, il Teatro Masini di Faenza ospita, sabato 26 marzo alle ore 21, Heroides. Lettere di eroine del mito dall’antichità al presente, uno spettacolo di Koreja in collaborazione con Le belle bandiere. Tratto da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e scritture sceniche, la regia della pièce è firmata da Elena Bucci che ha curato anche l’elaborazione drammaturgica con la collaborazione di Marco Sgrosso. A dare voce alle eroine del mito sono Giorgia Cocozza, Angela De Gaetano, Alessandra De Luca, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta e Andelka Vuli?, mentre le musiche originali, eseguite dal vivo, sono di Giorgio Distante.

“Ovidio immagina le eroine del mito intente a scrivere una lettera ai loro uomini, narrando di amore, abbandoni, tradimenti. Per la prima volta nella storia della letteratura - spiega Elena Bucci - siamo di fronte a un romanzo epistolare dove le donne indirizzano il loro messaggio al silenzio e all’assenza dell’altro. La voce del poeta si intreccia alla loro per raccontare l’intero mito, ma anche per rivolgere una luce speciale e spesso ironica sul destino delle donne, sulle loro ingiuste sofferenze, sulle loro qualità spesso ignorate, disilluse, sprecate. Lo fa con l’ironia dell’intelligenza e della creazione, la stessa che ha sorretto molte donne nel loro cammino, la stessa che fa degli artisti creature senza sesso e identità, votate a creare e a reinterpretare le storie e i personaggi più diversi senza giudicare, ma cercando di comprendere. Seguendo il luminoso esempio di Ovidio che si fa medium di un coro spesso ammutolito dalla storia, diamo voce e corpo ad alcune eroine del mito, più o meno famose come Fillide, Enone, Arianna, Canace, Fedra e Medea. Sono ironiche e tragiche allo stesso tempo, proprio come è la vita, sono le nutrici, le corifee, le amiche, le sorelle, le madri, le nonne, le zie e commentano, partecipano, cadono in contraddizione, giudicano, si ricredono, si commuovono, cambiano. Un’opera in musica, che ritrova canti antichi che risvegliano la sensazione del legame con la terra dove si nasce per allargare, poi, lo sguardo al mondo intero.”

Biglietti: 5 euro (under 29); 10 euro (over 29).