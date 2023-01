Le figure femminili nella Divina Commedia: se ne parla in libreria

Sabato 28 gennaio alle ore 18.00 arriva a Ravenna il primo appuntamento del 2023 con le "Giornate da Libridine", la rassegna culturale ideata da Cooperativa San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti e alle tante storie che il nostro territorio sa esprimere. Ospite di questo nuovo evento - che si terrà negli spazi della libreria "Libridine" in viale Baracca 91 - sarà Francesca Masi, che presenterà insieme a Barbara Piani il libro "Cantando come donna innamorata". Il testo è un vero e proprio viaggio alla scoperta di alcune delle figure femminili che Dante incontra nelle sue peregrinazioni raccontate nella "Divina Commedia": donne d’Inferno, di Purgatorio e di Paradiso, in un intreccio di domande, emozioni e parole.



L’evento è a ingresso libero.



La dott.ssa Francesca Masi, in precedenza Responsabile dell’Unità Organizzativa Promozione culturale e scientifica del Comune di Ravenna, è la prossima Direttrice della Fondazione RavennAntica. Barbara Piani, laureata in Filosofia e Scienze Religiose, si occupa di laboratori e consulenze filosofiche e lavora come insegnante di religione cattolica nelle scuole.