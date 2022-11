Le opere di Barbara Spazzoli in mostra in centro storico

In mostra a Ravenna le illustrazioni dell'artista romagnola Barbara Spazzoli. L'esposizione, a cura di Davide Boschini, si terrà unicamente nella giornata di sabato 19 novembre, dalle ore 16,30 in avanti, presso il negozio di artigianato Hicetnunc_NonSoloCarta di via Cairoli 4, in pieno centro storico a Ravenna.

L'esposizione sarà incentrata sui lavori che la Spazzoli ha realizzato in oltre dieci anni di attività e collaborazione grafica con la Cartoleria Artigianale PAPER-O di Orietta Berti. Tutte opere uniche che poi hanno ispirato nel corso del tempo copertine per quaderni, rubriche, portafoto e calendari. L'intero ricavato della vendita andrà poi al Centro Antiviolenza Linea Rosa di Ravenna.

Durante il pomeriggio, il curatore Davide Boschini presenterà a tutti la tecnica particolare ad acrilico, utilizzata dall'artista per trasformare carte di recupero in vere e proprie opere d'arte, dando così una seconda vita a questi fogli pregiati.