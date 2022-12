“Libiamo ne’ lieti calici”: appuntamento al teatro Masini di Faenza

Prezzo non disponibile

Domenica 4 dicembre alle ore 16.00 nel prestigioso contesto del Teatro Masini di Faenza avrà luogo il Concerto Lirico “Libiamo Ne’ lieti calici” in occasione del 15° Anniversario del Coro Lirico “Città di Faenza”. Sul palco arie, duetti e scene tratte dalle più celebri opere liriche, interpretati da voci del panorama nazionale e dai solisti del Coro Lirico “Città di Faenza”, diretto dal M° Monica Ferrini. In scena anche il Coro di Voci Bianche in collaborazione con la scuola di Musica G. Sarti di Faenza.