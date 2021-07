Lido di Classe, Festival Naturae: tutto pronto per lo spettacolo "Dante 2021"

Prezzo non disponibile

Proseguono a Lido di Classe le iniziative del Festival Naturae. Martedì 27 luglio alle 21.30 in piazzale Caboto (trasformato in “selva oscura”) va in scena “Dante 2021”.

Dopo 700 anni il Sommo Poeta intraprende un nuovo fantastico viaggio nei tre regni sovrannaturali. Ma tutto sarà cambiato, nulla sarà come allora! Spettacolo animato con musica e marionette per grandi e piccini. Con Delio Piccioni (regista, scenografo e voce narrante), Marta Celli (arpa), Anna Menini (danza aerea). Selva Oscura, Piazzale Caboto

