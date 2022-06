Lo "Show" di Paolo Cevoli apre l'estate in piazza del Teatro Masini

Indirizzo non disponibile

Si apre con la grande comicità di Paolo Cevoli e del suo Show il cartellone del Teatro Masini Estate 2022. Lo spettacolo proposto dal celebre comico romagnolo, in scena mercoledì 6 luglio alle ore 21.15 in Piazza Nenni a Faenza, trae spunto dal suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, oltre che dai libri che ha pubblicato.

Un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori e della sua adolescenza, si alternano alla più stretta attualità. Due ore di battute “a raffica” in cui si pone l’accento su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola della nostra terra e sulla netta superiorità delle donne, delle “azdore”, rispetto all’uomo, superiorità che va avanti fin dai tempi di Adamo ed Eva.

Biglietti: 25 euro (posto unico).