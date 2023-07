Lugo Music Festival porta la musica a Conselice

Indirizzo non disponibile

Dopo i disastri causati dall’alluvione, Conselice celebra la sua ripartenza sabato 8 luglio alle ore 6 con un concerto all’alba presso il Parco del monumento alle Mondine e agli Scariolanti (Via Copernico, angolo via Di Vittorio, 4). Ad esibirsi sarà un quartetto d’archi d’eccezione, composto da Matteo Penazzi e Daniele Negrini al violino, Stefano Lagatta alla viola e Tiziano Guerzoni al violoncello. I quattro musicisti vantano una prestigiosa formazione presso le più importanti scuole e accademie italiane. L’ensemble porterà in scena un vasto repertorio, composto dalle musiche di Bach, Morricone, Coldplay e Queen, capace di allietare e coinvolgere un vasto pubblico senza limiti di età.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Conselice.

Ingresso a offerta libera.