“M’illumino di meno”: anche Massa Lombarda alla ricerca di uno stile di vita sostenibile

Venerdì 26 marzo Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che possiamo fare per uscire migliori dalla pandemia.

Anche nel 2021, come lo scorso anno, le condizioni legate all’emergenza sanitaria non permettono di promuovere eventi in presenza, ma l’Amministrazione comunale aderisce comunque all’iniziativa. Per l‘occasione, il 26 marzo, l’accensione dell’illuminazione pubblica di piazza Matteotti e via Vittorio Veneto sarà ritardata alle 19.45.