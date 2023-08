Dopo la furia del maltempo, torna il Pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino

Si svolgerà martedì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione, l’ormai tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino. Il pellegrinaggio, lungo circa 4 km, attraverserà alcune strade di Cervia nel giorno di Ferrgosto per poi proseguire all’interno delle Saline di Cervia.

Il programma prevede alle 6.45 il ritrovo in Piazza Garibaldi; il pellegrinaggio, a piedi, prenderà il via alle 7, dopo la Benedizione impartita dal Parroco del Duomo don Pierre Laurent Cabantous. Intorno alle 8.30 è previsto l’arrivo al Santuario della Madonna del Pino, per la recita delle Lodi e conclusione.

Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode. Il pellegrinaggio si terrà anche in caso di pioggia. Il ritorno dalla Madonna del Pino è previsto con un servizio di navetta per l’autostazione di Cervia, in piazza della Resistenza.

Come negli ultimi anni, durante il pellegrinaggio si ascolteranno le testimonianze di persone che hanno vissuto situazioni particolari: ci saranno Francesco Biondini, uno dei responsabili della Comunità Casa Novella di Castel Bolognese particolarmente colpita dall’alluvione dello scorso maggio; Franco Vignazia, artista forlivese, che ha disegnato la Madonna del fango, immagine che ha fatto il giro del mondo e simbolo del popolo che si stringe sotto il manto di Maria; Fabio Turchi poeta ed autore della poesia dialettale la Madòna de’ fang.

Purtroppo quest’anno l’arrivo del pellegrinaggio non si potrà concludere dentro la chiesa o all’ombra dei pini nello spazio antistante l’ingresso, perché il recente temporale ha spazzato via tutti i grandi alberi e danneggiato la preziosa chiesa cervese che avrà bisogno di lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle parti cadute. La piccola chiesa della Madonna del Pino, che sorge non lontano dall’antico percorso della Via Romea, è uno dei pochissimi edifici tutt’ora esistenti di Cervia Vecchia. Fu consacrata nel 1498 su una precedente e modesta cappella della metà del XV secolo.