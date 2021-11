Marco Santià e Gianandrea Navacchia danno voce al "Winterreise" di Schubert

Indirizzo non disponibile

Venerdì 12 novembre, alle 21, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna si tiene un concerto straordinario, fuori abbonamento, dedicato al ciclo liederistico “Winterreise” di Franz Schubert. Si tratta di 24 lieder, o canzoni, su testo del poeta Wilhelm messi in musica da Schubert poco prima della sua morte, avvenuta nel 1828. Winterreise (Viaggio d’inverno) è considerato tra i più importanti cicli liederistici nella storia della Musica.

Il concerto del 12 novembre vede la collaborazione della Associazione Culturale Italo-Tedesca, attiva a Ravenna da molti anni, e del Goethe-Institut, la più importante Istituzione a livello mondiale che opera per la diffusione della Cultura e della lingua tedesca. Protagonista della serata, oltre al pianista ravennate Marco Santià, sarà il giovane baritono Gianandrea Navacchia, uno dei pochi cantanti italiani che si è specializzato nella conoscenza del repertorio musicale tedesco. Nell’estate scorsa Gianandrea ha riscosso un grande successo personale cantando musiche di Wagner in un contesto prestigioso come quello della Accademia Chigiana di Siena. Biglietti: 5 euro.