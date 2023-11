Massa Lombarda, un weekend di iniziative dedicate alla letteratura

Venerdì 1 dicembre alle ore 20.30 presso il Centro Culturale Venturini si terrà la presentazione dell’antologia dialettale massese dal titolo “E’ mi paès e la su zénta” di Auro Rambelli edito da “Il Ponte Vecchio”. Dal giorno successivo, sabato 2 dicembre, tornano le letture e i laboratori per bambini con l’iniziativa “Un libro nel sacco” presso il Centro Giovani JYL. Il primo dei tre appuntamenti in programma vedrà la lettura del libro “Un posto silenzioso”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda Elisa Fiori dichiara: “Incentivare la lettura come strumento di promozione del benessere sociale ed individuale è uno dei punti cardine di questa Amministrazione, durante il mese di dicembre il calendario del Centro Culturale Venturini diventa ancora più ricco.

Partiamo subito il primo dicembre con un viaggio all’interno delle nostre tradizioni più profonde, una selezione di poesie e testi in dialetto, raccolti con estrema cura e sapienza da un vero esperto del tema, Auro Rambelli.

Un occhio di riguardo, come di consueto, è rivolto ai più piccoli con gli incontri del sabato mattina, letture e laboratori a tema natalizio sono oramai diventati un appuntamento immancabile per tanti bimbi.”

Il libro “E’ mi paès e la su zénta” è una raccolta di testi dialettali a cura di Auro Rambelli con testi di Marta Azzaroli, Albertina Baffè, Angelo Rambelli, Auro Rambelli, Ettore Ricci e Mario Tazzari. L’incontro sarà presentato da Ivo Scarpetti e dell’autore Auro Rambelli. Modererà Lucrezia Pasini, mentre Gianluigi Caravita e Luisa Galanti leggeranno alcuni estratti del libro.

Sabato 2 dicembre alle ore 10.30 presso la Sala delle Arti e della Musica del Centro Giovani JYL di Viale Zaganelli,1 si terrà la prima delle tre letture per bambine e bambini “Un libro nel sacco” in programma prima di Natale. La lettura ad alta voce del libro “Un posto silenzioso” sarà accompagnata dalla traduzione in lingua dei segni a cura di Chiara Lenzi.

Gli appuntamenti successivi saranno sabato 16 e 23 dicembre al Centro Culturale Venturini.



Per info: Centro Culturale Venturini Viale Zaganelli, 2 Massa Lombarda 0545 985812 biblioteca@comune.massalombarda.ra.it