Massa Lombarda, una serata per ricordare la caduta del fascismo

Lunedì dalle ore 20 nell’Area Feste, in Via Rabin, si terrà l’evento gastronomico “Pastasciutta Antifascista” per ricordare la caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio 1943. Questa iniziativa gratuita su prenotazione è stata organizzata dall’A.N.P.I di Massa Lombarda e di Sant’Agata in collaborazione con PD e Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane. A seguire, alle 21:30 verrà presentato il libro “il Paese alla Frutta” di Mauro Remondini, autore e presidente A.N.P.I sezione “Giuseppe Baffè”.