Maurizio Lastrico in scena con "Quello che parla strano"

Maurizio Lastrico, con il suo spettacolo Quello che parla strano, inaugura il cartellone delle Aperture Comiche al Teatro Masini di Faenza martedì 13 e mercoledì 14 ottobre alle ore 21.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loromolto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delleparrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e direcitazione), la campagna e la città.

Nel suo spettacolo Quello che parla strano Maurizio Lastrico reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, cheraccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode neldistruggere i rari momenti di tranquillità della vita.Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comicodi grande impatto.

Biglietti: da 14 a 27 euro.