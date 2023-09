Il Medioevo rivive tra duelli e combattimenti: alla Rocca si assiste alle "Gesta d'Arme"

Indirizzo non disponibile

A Bagnara di Romagna domenica 17 settembre dalle 15 alle 19 si terrà presso la Rocca Sforzesca l'evento “Gesta d'Arme: dimostrazioni di scherma storica” a cura delle associazioni Gli Sparvieri ed Hema Ravenna.

Gli spazi della Rocca verranno animati con una serie di duelli all'arma bianca e i figuranti medievali si affiancheranno agli atleti contemporanei per mostrare come si svolgevano i combattimenti e come queste tecniche vengono tutt'ora applicate nelle gare moderne.

I partecipanti potranno inoltre provare il duello e le tecniche schermistiche con le attrezzature messe a disposizione dalle associazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bagnara di Romagna e l'ingresso è gratuito.