Da Bottura a Cannavacciuolo fino a Barbieri: al Mercato Coperto i menu rivistati da chef Cavallucci

Al Mercato Coperto un omaggio, in tre serate, alla grande storia della ristorazione italiana. Un percorso gastronomico per conoscere piatti, chef e ristoranti iconici del panorama culinario del nostro Paese. A reinterpretarli è chef Marco Cavallucci che, nella sua lunga carriera e in particolare nei 26 anni di stelle Michelin presso "La Frasca" di Castrocaro Terme, ha incrociato ed ha collaborato con molte delle realtà omaggiate.

Primo appuntamento mercoledì 6 marzo. I piatti rivisitati da Chef Cavallucci saranno: “Cappuccino di seppie” (Chef Massimiliano Alajmo – Le Calandre (PD) – 3 stelle Michelin), “Uovo in raviolo” (Chef Valentino Marcattili - San Domenico (BO) – 2 stelle Michelin) e “Ooops mi è scivolata la crostatina” (Chef Massimo Bottura – Osteria Francescana (MO) – 3 stelle Michelin). Il costo del menu è 50€ vini esclusi.

Seguirà poi la seconda cena mercoledì 20 marzo, con la rivisitazione di altri tre piatti iconici: “Insalata liquida di scarola, stracciatella di bufala, crudo di scampi, trucioli di pane e acciughe” (Chef Antonino Cannavacciuolo – Villa Crespi (TO) - 3 stelle Michelin), “Ravioli di zucca” (Antonio e Nadia Santini - Dal Pescatore (MN) – 3 stelle Michelin) Bignè fritti e caramellati con salsa di agrumi (Chef Igles Corelli, Bruno Barbieri e Mauro Gualandi – Il Trigabolo (FE) – 2 stelle Michelin). Il costo di questo menu sarà 52€ vini esclusi.

Seguirà poi un terzo e ultimo appuntamento mercoledì 3 aprile. Le ricette, i ristoranti e gli Chef stellati, verranno raccontati in un opuscolo che i partecipanti alla serata troveranno al tavolo.

Per informazioni e prenotazioni: Chiamare i numeri 0544.244611 o 334.3664030 o scrivere una mail a info@mcravenna.it.