Al teatro Rasi il meteorologo Mercalli parla di cambiamenti climatici

Il teatro Rasi di Ravenna ospiterà l’11 ottobre prossimo, dalle 21, un dialogo tra Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e giornalista scientifico, e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale sul tema “Cambiamenti climatici: cosa sta succedendo e quali soluzioni per Ravenna” Il dibattito sarà introdotto dall’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e sarà possibile seguire l’evento anche attraverso le pagine Facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il canale YouTube del Comune di Ravenna.

L’iniziativa fa parte della “Campagna partecipata di sensibilizzazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici, la percezione del rischio e la diffusione di comportamenti resilienti” nell'ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano finanziato dal ministero per la Transizione ecologica” e si inserisce nella Settimana nazionale della Protezione civile.