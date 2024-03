Artigianato e sapori del territorio: tornano i mercatini "Marina Primavera"

Prezzo non disponibile

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere la primavera con il ritorno dei mercatini di "Marina Primavera", organizzati dalla Pro Loco. Dal Bacino Pescherecci fino a Piazza Dora Markus, viale delle Nazioni si trasformerà ogni domenica e festivo, dal 17 marzo al 26 maggio, in un animato mercato all'aria aperta, con prodotti adatti a visitatori di tutte le età.

L'orario di apertura dei mercatini è fissato dalle 10 fino al tramonto, garantendo così a tutti l'opportunità di scoprire la merce esposta dall'artigianato artistico. Ci saranno anche prodotti enogastronomici del territorio.

Per coloro che desiderano unirsi a questa esperienza come espositori, la Pro Loco di Marina di Ravenna è pronta a offrire tutte le informazioni necessarie. Basta contattare i seguenti numeri: 393.6273150 - 353.4337159- 353.4337150. In alternativa, è possibile inviare un'email a gianmarcocicinelli@gmail.com.