Mercatino di Natale e raccolta solidale per gli amici animali

Il 4 dicembre l'Enpa Sezione di Ravenna organizza una raccolta di cibo e materiale per animali bisognosi, accompagnata dal Mercatino di Natale. Appuntamento dalle 9 alle 19 presso l'ufficio Enpa in Via Corti alle Mura 68 a Ravenna. I volontari raccoglieranno: cibo per gatti, cani e roditori, materiale usato per animali (ciotole, cucce, ecc...), disinfettanti, antiparassitari, coperte e maglioni di lana.

Nel Mercatino natalizio presenti tanti gadget, calendari e panettoni di Enpa Ravenna. Chunque faccia una donazione in favore degli animali riceverà una pergamena regalo, per tutti i bambini ci sarà invece un piccolo omaggio.