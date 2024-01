Sant'Antonio Abate patrono degli animali: messa dedicata agli amici a quattro zampe in ricordo del gatto Leone

Una giornata che quest'anno assume maggiore significato perché si ricorda Leone, il gatto di Angri vittima di una brutale aggressione. Mercoledì 17 gennaio in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, nella basilica di Sant'Agata Maggiore, a Ravenna, si celebra una santa messa con la benedizione degli animali, che saranno presenti al rito il cui inizio è previsto alle 17.

Durante la celebrazione si pregerà anche per il povero Leone, il gatto scuoiato vivo e lasciato in strada agonizzante ad Angri, in provincia di Salerno, morto lo scorso 12 dicembre dopo aver lottato per quattro giorni proprio come un leone. Un fatto che ha destato sdegno e riprovazione a livello nazionale e che ha mobilitato la comunità cittadini che è scesa in piazza, pochi giorni dopo la morte del gatto, per manifestare contro la violenza sugli animali.

Gli organizzatori invitano i partecipanti alla messa a portare una candela da accendere in memoria di Leone.