Ma "Quando le donne fanno ridere?": alla Rocca pomeriggio con protagonisti i monologhi al femminile

Sabato 9 marzo alle 18 prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. Ma quando le donne fanno ridere? Esiste una comicità femminile e una maschile? Camilla Berardi, attrice e performer, e la drammaturga Silvia Rossetti dialogheranno a proposito della comicità nella drammaturgia femminile.

Seguirà la lettura scenica di “Sonetto 101” di Caroline Baglioni con Camilla Berardi e Chiara Sarcona, regia di Federico Bellini.

Camilla Berardi è nata a Ravenna nel 1997. Attrice e performer, ha fatto parte della sua formazione al Teatro “Casa degli Artisti” della Fondazione Teatro Due di Parma sotto la direzione di Paola Donati. Dal 2020 collabora con il Teatro delle Albe in qualità di attrice per diverse produzioni tra cui “Salmagundi. Una favola patriottica”, “verso Paradiso, fedeli d’Amore” (film) e “Paradiso. Chiamata Pubblica” per la Divina Commedia di Dante Alighieri in cui ricopre il ruolo di Piccarda Donati. Dal 2022 collabora con il Teatro delle Albe anche come guida dei laboratori teatrali per adolescenti della non-scuola. Nel 2020 fonda il collettivo Spazio A, molto attivo nel panorama ravennate, per esempio per l’organizzazione della rassegna teatrale Ra-Dici. Tra i suoi ultimi lavori a febbraio 2023 è stata performer in ”Lessico Animale. Mysterion” di Yuval Avital a cura di Cristiano Leone alle Terme di Caracalla di Roma (Fondazione Teatro Due con Reggio Parma Festival e Soprintendenza Speciale di Roma). Sempre nel 2023 collabora come attrice con il regista Maurizio Lupinelli per lo spettacolo ”Marat/Sade: Le due rivoluzioni”, tratto da Peter Weiss (Ravenna Festival/Nerval Teatro).

Dopo un percorso accademico umanistico e la selezione alle semifinali del Premio Campiello Giovani nel 2011, Silvia Rossetti si forma attraverso stage, corsi e laboratori dedicati alla scrittura narrativa e al teatro. I suoi racconti e interventi sono stati pubblicati da Archivio Vivo, Ouverture Edizioni e Historica Edizioni. Ha all’attivo una residenza artistica in collaborazione con Collettivo Zenobia per il progetto “La terra, il mare e i suoi mostri” nell’ambito della Call RIFUGI – MaMiMò Teatro Piccolo Orologio e la selezione tra i cinque finalisti del bando nazionale Network Drammaturgie Nuove 2022 con il testo “La danza delle api”, ora in finale anche al premio PROSIT! di Altrove Teatro Studio per la drammaturgia contemporanea. Attualmente presiede l’associazione culturale Galla & Teo, impegnata nell’organizzazione di laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti, e scrive stabilmente per il collettivo Spazio A.



Chiara Sarcona è nata a Palermo nel 1994. Trasferitasi a Bologna, si diploma nel 2017 alla Scuola di Teatro “A. Galante Garrone” e collabora con registi come César Brie, Walter Pagliaro, Vittorio Franceschi, Andrè Casaca, Mario Gonzalez. Lavora nelle produzioni del Teatro delle Temperie con Andrea Lupo e del Teatro Pedrazzoli con Gabriele Tesauri. È ammessa al “Corso di Perfezionamento: attore internazionale della comunità”. Lavora con ERT nello spettacolo “Work in Progress” regia e drammaturgia di Gianina Carbunariu. Lavora al Teatro Due di Parma come attrice e cantante negli spettacoli “Cabaret des Artistes” regia di W. Le Moli e "Peer Gynt" di D. Abbado. A Ravenna Festival va in scena con "Cal?re" regia di Eugenio Sideri. Nel cinema gira diversi cortometraggi tra cui “Marrobbio” con Lucia Sardo. Fonda Cromo collettivo (RM) e Gruppo Rmn (BO), due compagnie con cui produce spettacoli di teatro indipendente. Con lo spettacolo “Rimini” è in finale a Inbox 2022 e vince le edizioni 2021 dei festival: Direction under 30 di Gualdieri e Todi Off.

Federico Bellini è nato a Forlì nel 1976. Dal 2017 al 2020 è drammaturgo e assistente alla Direzione Artistica della Biennale di Venezia Teatro. Dal 2002 collabora con Antonio Latella in qualità di drammaturgo per gli spettacoli “Querelle”, “I Trionfi”, “La cena de le ceneri”, “Studio su Medea”, “Moby Dick”, Non Essere – Hamlet’sportraits”, “La metamorfosi e altri racconti”, “Don Chisciotte”, “Mamma Mafia”. È drammaturgo al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli per la stagione 2010/2011 dove scrive come autore “Caro George” (regia di Latella), “Prometeo” (regia di Pierpaolo Sepe), “Il Velo” (regia di Tommaso Tuzzoli) e “Tutto ciò che è grande è nella tempesta” (regia di Andrea De Rosa). Nel 2011 scrive, insieme a Linda Dalisi e Antonio Latella, la drammaturgia di “Francamente me ne infischio” e nel 2012 “Studio sul Simposio di Platon”e per la regia di Andrea De Rosa. Nel 2013 cura, insieme a Latella e per la sua regia, la drammaturgia di “A. H. e Die Wohlgesinnten (Le Benevole)”. Nel 2015, sempre insieme a Latella, cura la drammaturgia di “Ti regalo la mia morte, Veronika”, produzione ERT.

Nel 2016 è tutor per la drammaturgia per il progetto “Santa Estasi”, regia di Latella. Negli ultimi anni cura la drammaturgia di “Caligula” e “Oedipus” per il Theater Basel, e di “Pinocchio” (insieme a Latella e Linda Dalisi), Piccolo Teatro di Milano, sempre per la regia di Latella. Nel 2019 scrive insieme a Latella “Die drei Musketiere” per il Theater Basel e “Eine goettliche Komoedie, Dante/Pasolini” per il Residenztheater di Monaco, spettacolo selezionato per l’edizione 2020 del Theatertreffen del Berliner Festspiele. Ha all’attivo varie esperienze nel settore della formazione ed è giurato del premio Hystrio per la drammaturgia.