Alla Biblioteca Manfrediana una mostra dedicata a sei secoli di "bella grafia”

La Biblioteca Manfrediana di Faenza conserva un consistente numero di manoscritti che coprono un arco temporale molto esteso e spaziano dai testi giuridici, alle opere di autori classici, ai corali, alle cronache, ai diari. Negli ultimi mesi del 2023 la Biblioteca Comunale Manfrediana ha concluso un’ampia ricognizione del proprio materiale manoscritto, che ha portato all’individuazione di 820 unità, contro le 529 precedentemente censite.

Questo intervento, per quanto impegnativo, ha permesso di ampliare notevolmente le conoscenze relative a questa raccolta, che appare ora in tutta la sua ricchezza e varietà. La mostra “In bella grafia. Sei secoli di manoscritti della Biblioteca Manfrediana” intende offrire alla cittadinanza uno squarcio espositivo di questi innumerevoli “tesori” di eccezionale valore, solitamente poco conosciuti o di difficile interpretazione. Venerdì 23 febbraio, alle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione della mostra a cui seguirà l’intervento musicale del gruppo “Il battello bianco”, un ensemble di tre chitarristi (Bruono Orioli, Enrico Massari, Andrea Gatta) che accompagneranno l’aperitivo offerto in questa occasione con il loro repertorio cantautorale. L’evento è a ingresso libero e fa parte della rassegna “Bellezza Spalata”.

La mostra è visitabile gratuitamente dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, fino al 30 marzo 2024. Per informazioni e prenotare visite guidate scrivere a manfrediana@romagnafaentina.it.