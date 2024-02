Dal reportage alla mostra: al Pavaglione inaugura "Oltre la maschera"

Inaugura domenica 25 febbraio e resterà aperta fino alla fine di marzo la mostra "Beyond the mask - Alter heroes", nata dal reportage fotografico di Marco Scardovi, fotografo amatoriale e operatore umanitario, originario di Lugo e residente a Faenza.



Esposte le immagini che raccontano le storie, attraverso i volti 'mascherati', di un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo arrivati in provincia di Ravenna dopo essere scappati dalla guerra, dove hanno partecipato a progetti di inserimento socio-lavorativo.



La mostra, a ingresso gratuito, è ospitata nel Doc Book Cafe, locale che si trova sotto le logge del Pavaglione in piazza Mazzini, 33. Sarà visitabile durante gli orari di apertura del locale.