In vetrina un tributo ai “Sonetti Romagnoli” di Olindo Guerrini

E’ aperta fino al 16 marzo, nelle vetrine del “Private Banking” della Cassa di Risparmio di Ravenna in piazza del Popolo 30, la mostra “Olindo Guerrini, Sonetti Romagnoli”, esposizione di antiche e nuove edizioni di libri su Olindo Guerrini e di poster che riproducono immagini storiche e didascalie di presentazione, a cura dell’Associazione Amici di Olindo Guerrini – Sant’Alberto.

All’inaugurazione della mostra erano presenti Franco Gabici, l’assessore alla Cultura di Ravenna Elsa Signorino; Claudia Giuliani e il presidente dell’Associazione "Amici di Olindo Guerrini" Paolo Belletti

La mostra è dedicata in particolare alla nuova edizione critica dei “Sonetti Romagnoli”, curata e commentata dal prof. Renzo Cremante, edita da Longo Editore e uscita nei giorni scorsi: un'iniziativa editoriale di grande rilievo, attualmente uno degli eventi culturali di maggiore importanza nello scenario culturale italiano. La vendita dei libri, appena avviata dall’Associazione Culturale Olindo Guerrini, ha già suscitato grande attenzione (in pochi giorni, sono già state vendute un centinaio di copie): è possibile prenotarle a un prezzo di favore compilando la scheda che si trova sul sito amicidiolindoguerrini.it.

“Un lavoro estremamente preciso e documentato – sottolinea il ravennate Giuseppe Bellosi, che del libro è stato editor e ha curato la traduzione dei Sonetti in italiano -: non spaventi la mole, questa è davvero una guida alla lettura dei Sonetti, adatta davvero a qualsiasi lettore, romagnolo e non. Un volume, fra l’altro, da cui emerge un ritratto di Guerrini non come poeta ridanciano e conviviale, ma come intellettuale a tutto tondo, pieno di riferimenti culturali che il professor Cremante ha ben evidenziato nella sua ricerca”.