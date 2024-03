A Marina di Ravenna con "Aquae" in mostra 18 artisti ferraresi

Inaugura sabato 30 marzo alla Galleria FaroArte, a Marina di Ravenna (Largo Magnavacchi, 6) la mostra "Aquae - Artisti ferraresi contemporanei", che presenta il lavoro di diciotto artisti che operano a Ferrara e provincia e rappresenta le molteplici anime della ricerca contemporanea in quel territorio. Attraverso un tema, da cui il titolo della mostra, si è voluto mettere a confronto varie interpretazioni di uno stesso argomento facendo emergere personalità differenti e modalità espressive lontane le une dalle altre.

La pittura ha saputo cogliere sia i paesaggi come i sentimenti, i colori si sono fatti accesi o nebulosi rispecchiando visioni diverse di un territorio ricco di storia e tradizioni. Il sapore metafisico e surreale delle avanguardie, che proprio a Ferrara trovarono il luogo ideale in cui nascere e strutturarsi, sono una bella memoria nei lavori che vengono presentati, forti di individualità e personalità che anche in campo nazionale compongono una visione della storia dell'arte contemporanea.

La mostra sarà aperta fino al 5 maggio, nei giorni di sabato e domenica dalle 16 alle 17. Aperture straordinarie lunedì 1° aprile, giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio: ore 16-19.30. E' promossa da Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco Marina di Ravenna e il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo.