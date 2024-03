Visite guidate, quadri viventi e spettacoli per bambini: al Mar tanti eventi collaterali per la mostra di Salgado

Nel primo week end della mostra "Sebastião Salgado. Exodus – Umanità in cammino" a cura di Lélia Wanick Salgado sono previste una serie di iniziative per scoprire le opere del grande fotografo brasiliano. Sabato e domenica alle ore 16.30 le guide del MAR accompagneranno il pubblico in visita guidata. L’appuntamento è su prenotazione al numero 0544.482477.

In occasione della mostra sabato 23 marzo alle ore 15, 16 e 17 si presenta "Esodo: Movimento #1 - il corpo installazione coreografica", curata da gruppo nanou e Giorgia Salerno. Il progetto Esodo si compone di quattro movimenti coreografici allestiti in un universo scenico che si offre come ulteriore suggestione vivente di ciò che per tutto il percorso espositivo è sollecitato per immagini statiche e vibranti; è un movimento che porta danzatori e pubblico fuori dal proprio territorio di origine alla ricerca di un nuovo spazio che li accolga. Così l’operato del gruppo nanou, muovendosi dalla convenzione scenica teatrale, si ricontestualizza in un museo per innescare un diretto legame con l’opera, incontrando e allo stesso tempo rifuggendo la narrazione. La coreografia accoglie dettagli e suggestioni di luoghi, tempi e condizioni estreme dell’essere umano. Il corpo, la luce, lo spazio e la materia cristallizzati nelle fotografie di Sebastião Salgado diventano gli strumenti per riscrivere la parte vibrante dell’immagine e rinnovano l’invito allo sguardo come percezione.

Inoltre, nel pomeriggio di sabato 23 e domenica 24, sono in calendario due momenti imperdibili rivolte alle famiglie.

Alle 16 di sabato è previsto "Genitori & Bambini". Dopo una visita all’esposizione, si prosegue in laboratorio analizzando alcune foto di Sebastião Salgado esaminandone i sentimenti che suscitano, trasferendo poi in disegno le sensazioni percepite. L’attività è consigliata per bambini dagli 8 anni in su. L’appuntamento è su prenotazione al numero 0544.482477

Domenica 24 marzo alle 15, in occasione della rassegna Storie del MAR è in programma lo spettacolo "Tessera dopo tessera – il Mosaico raccontato ai bambini".