Ravenna e il ciclismo: in città due mostre sulla bici in attesa del Tour de France

Ravenna città di ciclisti. In attesa del passaggio storico del Tour de France nella città dei mosaici, il connubio arte e bicicletta promosso dal Comitato Amici del Ciclismo vedrà nei prossimi mesi l'apertura di due mostre nella galleria a cielo aperto di Via Zirardini. Il 28 Giugno, due giorni prima dello storico passaggio del Tour de France in città, sarà inaugurata “Un secolo di ciclismo a Ravenna”, progetto ideato e realizzato dal Comitato in collaborazione con l’illustratrice Giuditta Matteucci (maggiori informazioni su https://giudittamatteucci.it/) per celebrare e riscoprire la storia del ciclismo ravennate attraverso le maglie delle squadre che hanno fatto la storia del ciclismo ravennate dal 1892 a oggi.

Dal 6 Settembre al 6 Ottobre sarà invece la volta di “Cyclasy”, una produzione dell’artista ravennate Luca Barberini (maggiori informazioni su https://kokomosaico.com/it/store/luca-barberini) che unendo la sua passione per il ciclismo e la sua fantasia espressiva realizzerà una serie di opere che saranno poi vendute e di cui parte del ricavato contribuirà alla raccolta fondi del Comitato.