Una domenica di musica per riparare il tetto del circolo danneggiato dal tornado

Domenica 17 settembre è in programma un pomeriggio di musica per contribuire alla ricostruzione dello storico circolo Arci di Passogatto, il cui tetto è stato fortemente danneggiato dal tornado del 22 luglio. Dopo l’appuntamento del 27 agosto che ha visto tanti gruppi folk esibirsi per raccogliere fondi, domenica altri amici di Passogatto si esibiranno in un pomeriggio di musica e solidarietà. Sul palco, a partire dalle 15.30, saliranno: Audio3, Buona la Prima, Senza Rumore, Renoriverband, Erik Scalini alla fisarmonica e altri amici. L’appuntamento è in via Passogatto 10 nella frazione di Passogatto di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo.