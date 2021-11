Musicisti da tutto il Ravennate danno vita a un megaconcerto con 30 band

Dal rock al rap, passando per pop e jazz. Ogni genere viene rappresentato nel mega concerto in programma domenica 21 novembre al Fossolo Live Club 135 (nella frazione di Fossolo, tra Russi e Faenza). Un raduno con musica live per 12 ore (12.00 – 24.00) che raggruppa una folta rappresentanza dei musicisti e cantanti di Ravenna e dintorni.

Ad organizzare questo evento, i fondatori del gruppo Facebook "Musicisti e cantanti di Ravenna e dintorn" Nuccio Brancato (chef e musicista) e Gianluca Lo Presti (produttore musicale e sound engineer). Sul palco si alterneranno una trentina di formazioni musicali, divise per generi (pop – rock – jazz – classica – rap), dando vita alla festa intitolata Mawen (Music’s All WE Need).