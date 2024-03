Salemme e il "Natale in Casa Cupiello" protagonisti al Teatro Masini

Lo spettacolo "Natale in Casa Cupiello" portato in scena con successo da anni da Vincenzo Salemme sarà l'apice della settimana di spettacoli, domenica, al Teatro Masini di Faenza. In calendario ci sono infatti la piece per bambini "Le Nid (il nido), domenica pomeriggio, mentre venerdì sera sul palco saluranno Caterina Benevoli e Duccio Zanone con "R+G".

Le Nid (il nido) vedrà salire sul palco domenica alle 16 Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti con i pupazzi di Ilaria Comisso (musiche originali Pier Giorgio Storti e produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri). Costo dei biglietti: 5 euro (adulti e bambini); gratuità per bambini 0-3 anni. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prevendite online: www.vivaticket.com. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Venerdì, invece, alle ore 21, va in scena lo spettacolo "R+G" del regista Stefano Cordella e del drammaturgo Tommaso Fermariello. Lo spettacolo, che rientra nella rassegna Teatri d'Inverno, parte da una drammaturgia originale ispirata a Romeo e Giulietta. Caterina Benevoli e Duccio Zanone sono diretti in un progetto a cura di Tommaso Fermariello - musiche originali live di Gianluca Agostini, per la regia di Stefano Cordella. Costo dei biglietti: 15 euro (intero); 10 euro (ridotto per under 29). Prevendite: da giovedì 21 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket.

Un grande classico di Eduardo de Filippo, "Natale in casa Cupiello", interpretato e diretto da Vincenzo Salemme, andrà in scena da martedì 26 a giovedì 28 marzo alle ore 21, quale nuovo appuntamento della rassegna Prosa. Una commedia corale in cui, al grande artista napoletano, si affiancano: Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Fernanda Pinto, Oscarino Di Maio, Agostino Pannone, Pina Giarmanà, Geremia Longobardo, Nuvoletta Lucarelli, Gennaro Guazzo, Marianna Liguori.

Vincenzo Salemme e tutti gli interpreti dello spettacolo saranno protagonisti del consueto incontro con il pubblico che si terrà al Ridotto del Teatro mercoledì 27 marzo alle ore 18. L’ingresso all’incontro è gratuito. Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite: da lunedì 25 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro.

Biglietti online: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Ulteriori informazioni sugli spettacoli sono disponibili al numero 0546.21306 e su www.accademiaperduta.it.