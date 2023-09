Nel weekend la nuova edizione della Festa dello Sport di Cervia

Il prossimo 23 e 24 settembre si svolgerà la XI edizione della Festa dello Sport al Centro sportivo Liberazione. Questo evento, che coinvolge le associazioni sportive facenti parte della Consulta dello Sport del Comune di Cervia, promette due giorni di divertimento, competizione e condivisione, sottolineando l'importanza dello sport nella comunità locale.



Un'Esposizione di Eccellenza Sportiva ed Economica

Le associazioni sportive partecipanti avranno l'opportunità di presentare le proprie attività e iniziative in appositi gazebo. Sarà un'occasione per i visitatori di scoprire le diverse discipline sportive offerte a Cervia e di incontrare gli atleti e gli istruttori locali. Inoltre, le associazioni offriranno informazioni sulle possibilità di partecipazione e coinvolgimento nella loro attività.



Un Percorso di Avventura per i Giovani Atleti

Per i giovani partecipanti, la Festa dello Sport offre un'esperienza speciale. All'ingresso, ogni bambino riceverà una mappa che li guiderà attraverso un emozionante percorso di prova. Completando la scheda di avventura, i bambini saranno premiati con gadget e sorprese speciali, un modo divertente per coinvolgere i più giovani nello spirito sportivo.



Esibizioni e Riconoscimenti sul Palco

Uno dei momenti salienti dell'evento sarà l'esibizione delle associazioni sportive sul palco principale. Gli atleti dimostreranno le loro abilità e presenteranno al pubblico le loro discipline, trasmettendo la passione per lo sport.



Premi per l'Ecologia e l'Eccellenza Sportiva

Nel corso delle due giornate, saranno consegnati premi speciali alle scuole primarie del Comune di Cervia per il loro impegno nell'ambito dell'obiettivo ambientale "PIEDIBUS". Questo riconoscimento mette in luce l'importanza di iniziative che promuovono la mobilità sostenibile tra i giovani.

Inoltre, alcuni atleti locali saranno premiati per i loro risultati eccezionali sia nello sport che nella comunità. Questi riconoscimenti celebrano l'impegno e l'ispirazione fornita dagli atleti di Cervia.



La Sfilata delle Associazioni: Solidarietà e Aggregazione

La domenica mattina alle 11:00, un momento di grande significato unirà la comunità di Cervia. Le associazioni sportive sfileranno, accompagnate dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, dimostrando unità e solidarietà tra coloro che abbracciano lo spirito sportivo.

Il presidente della Consulta dello sport Marco Casetti: “La Festa dello Sport di Cervia rappresenta molto più di un semplice evento sportivo. È un'occasione per la comunità di unirsi, celebrare l'eccellenza sportiva e promuovere la solidarietà. Nel suo spirito semplice ma potente, questo evento invia un messaggio fondamentale: lo sport è uno strumento fondamentale per unire le persone e migliorare la vita delle comunità. Ci auguriamo che tutti i cervesi partecipino alla Festa dello Sport, sarà un fine settimana indimenticabile di sport, divertimento e solidarietà”



L’assessora allo Sport Michela Brunelli: “La Festa dello Sport è diventata ormai un appuntamento fisso per la nostra comunità. Pochi giorni dopo l’avvio dell’anno scolastico, con la ripresa anche delle attività sportive, le nostre associazioni hanno un’occasione per farsi conoscere, per avviare o consolidare relazioni tra loro, per uscire dalle palestre e dagli impianti sportivi e mostrare la loro attività con i ragazzi, per la crescita e la formazione dei quali svolgono un ruolo fondamentale. Mi associo all’invito del presidente Casetti alla nostra comunità, che tutta partecipi a questo appuntamento di gioia e divertimento”.