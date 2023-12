"Nerd VS Romance", un laboratorio dedicato ai bambini per la Festa di Santa Lucia

Quando l'arte incontra la scienza per illuminare la fantasia. In occasione del giorno di Santa Lucia, simbolo universale di luce e speranza, il 13 dicembre alla Rocca Brancaleone arriva per i bambini l'evento "Nerd vs Romance" organizzato da Kid Lights APS, in collaborazione con RoccaLab per la rassegna NutriMenti. Il laboratorio di scoperta della luce offre ai giovani esploratori l'opportunità di abbracciare due prospettive uniche sulla luce: la romantica arte tradizionale con la creazione di candele e l'avvincente mondo nerd attraverso la realizzazione di circuiti elettrici con led.



Questo innovativo laboratorio, che integra arte e scienza, permette ai bambini di esprimere la loro creatività e sperimentare principi scientifici in modo coinvolgente. Personalizzando candele con colori e fragranze, i partecipanti creeranno opere luminose e romantiche. Inoltre, attraverso un esperimento STEM coinvolgente, uniranno scienza e divertimento accendendo un led. La "merenda stuzzichino" con cioccolata calda e biscotti, a cura del Cocktail Bar Al Brancaleone, completerà la giornata. Prezzo: 15 euro. Prenotazioni sul sito di Kid Lights.