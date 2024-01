“Nomi di piume. Vite straordinarie di scrittori donne”, incontro con Muriel Pavoni in biblioteca

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso il Servizio Servizi alla Comunità, il Centro “SeiDonna” e la Biblioteca comunale “Maria Goia”, in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Amici della Biblioteca”, organizzano e promuovono la seconda edizione della rassegna “StraOrdinarie. Libri, storie, diritti”. La rassegna ha cadenza mensile, dal mese di ottobre a quello di marzo.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 17.00, in Biblioteca. A introdurre sarà l’Assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli. Muriel Pavoni presenterà “Nomi di piume. Vite straordinarie di scrittori donne” (Robin, 2023). Ad intervistarla sarà Catia Pantoli, presidentessa dell’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia.

Le donne del Novecento con l'ambizione di essere scrittrici hanno dovuto superare sbarramenti e censure. Essere consapevoli del proprio ruolo, e determinate a difenderlo, non è bastato a farsi riconoscere e rispettare come avrebbero meritato, tant'è che per alcune la notorietà è arrivata solo post mortem. Essere attraenti e apprezzate per l'eleganza a volte ha rappresentato un fattore degradante per la loro credibilità e anche avere una famiglia ha costituito un ostacolo per un avvio sereno di carriera. Ecco che però tutte hanno vissuto un momento scatenante del sentirsi scrittrice: quello in cui ciascuna ha compreso e deciso che il suo mestiere era scrivere.

Gli incontri proseguiranno mercoledì 14 febbraio, con la presentazione di “Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian donna d'arte e di scienza (1647-1717)”, di Brunella Torresin. L’appuntamento sarà sempre alle ore 17, in Biblioteca.