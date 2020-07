Vladimiro Strinati porta in scena ’Nonna e Volpe. Una casa per due’

Inizia agosto e la canicola porta con se le scorribande burattinesche. Sabato alle 21, presso il giardino della scuola Pascoli (viale della Rimembranza), Vladimiro Strinati porta in scena il sequel di un suo apprezzato spettacolo :’Nonna e Volpe. Una casa per due’, ritorna la rocambolesca vicenda di due personaggi agli antipodi, scritta a quattro mani con il regista e sodale Danilo Conti. Nonna sta traslocando nel disperato tentativo di liberarsi una volta per tutti degli scherzi e dei dispetti della tremenda Volpe.

Ma tutto ciò che desidera l'astuto animale è continuare a mettere scompiglio nella vita abitudinaria e tranquilla dell'anziana signora. Le due protagoniste, secondo tradizione, non si risparmieranno colpi bassi al limite della correttezza. Sarà uno spumeggiante spettacolo di burattini nel solco della tradizione popolare europea, ma senza far mancare spunti e colpi di scena volti ad innovare la secolare arte burattinesca.