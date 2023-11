"Note di donne": tre musiciste per un concerto acustico all'auditorium Corelli

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 15 novembre alle 21 all'auditorium "Arcangelo Corelli" di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ci sarà il concerto in acustico "Note di donne". Il concerto vede protagoniste tre interpreti: le musiciste Federica Cardinali e Mary Veloce, rispettivamente al violino e al pianoforte, e Micaela Grassi alla voce. Verranno eseguiti brani composti da Amy Beach, Lili Boulanger, Clara Wieck Schumann, Fanny Mendelssohn e Pauline Viardot, compositrici donne che non hanno avuto il giusto riconoscimento negli anni passati. L'esecuzione musicale viene alternata a interventi della voce, con testi selezionati inerenti la figura femminile. L'ingresso è a offerta libera.