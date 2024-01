Nuova edizione per "Spirito e materia": si parte con i premi agli studenti e il dialetto romagnolo

Bagnacavallo ospita la 14esima edizione di “Spirito e materia”, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Tre sono gli incontri in programma che si terranno tra gennaio e febbraio presso la chiesa del Pio Suffragio di via Trento Trieste alle 15.

Domenica 14 gennaio si comincerà con “La meglio gioventù”: insieme ad Auser, saranno premiati gli studenti dell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di Bagnacavallo. Seguirà “Óna dri cl’etra! Zirudelle in libertà, con Paco”, per mantenere un legame tra nonni e nipoti sul filo di una lingua dalle sfumature intraducibili come quelle del dialetto romagnolo.

I successivi appuntamenti sono il 28 gennaio con “I fiumi non portano solo acqua. Storia, natura e agricoltura lungo l’asta del Senio”, e l'11 febbraio quando si parlerà del convento di San Giovanni e della devozione dei Bagnacavallesi alla Beata Vergine di Lourdes. Tutti gli incontri si concluderanno con il tè del pomeriggio. Ingresso a offerta libera.