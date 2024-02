L'omaggio a Lucio Dalla e al Mediterraneo protagonisti al Mama's

Doppio appuntamento nel prossimo fine settimana al Mama'Club di Ravenna. Venrdì 23 febraio alle 21.30 in scena uno spettacolo/concerto, attraverso gli svariati mondi musicali e poetici, di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano: Lucio Dalla. In un clima di leggerezza e ironia, in cui non manca il coinvolgimento del pubblico, le canzoni giungono sotto forma di racconto, come se fossero un film.

Con la narrazione di Alessandro Braga e la partecipazione dell'ensemble "4 marzo '43" ci sarà occasione per raccontare il genio di un cantautore unico, attraverso le splendide canzoni che ci ha lasciato in eredità: da "4 marzo 1943" a "Com’è profondo il mare", passando per "L’anno che verrà" e "Caruso". Intramontabili brani che potranno essere ascoltati, mentre si ripercorrono la vita dell’artista e i racconti che hanno ispirato le canzoni

Sabato, invece, sempre alle 21.30 è il turno del Trio La Rosa “Mediterraneo d’amore. Un Viaggio Musicale tra Cuori e Onde". Sul palco Samanta Balzani a voce e shruty box; Giuseppe Ceci agli strumenti a corde: oud, bouzouky, chitarra; Gian Luca Babini alle percussioni medioorientali: darbuka, cajon, tamburi a cornice Tombak, riq.

"Mediterraneo d'Amore" è uno spettacolo sotto forma di concerto, che celebra l'amore, l'arte e la cultura delle affascinanti regioni bagnate dal Mar Mediterraneo. Il trio la Rosa esegue una selezione di canzoni d'amore provenienti da diversi paesi del Mediterraneo toccandone diverse aree geografico culturali: la Grecia, l’Egitto, la Turchia, i Balcani in genere spesso contaminati dalla cultura Rom, il Marocco, la Spagna. Lo spettacolo, dipinge quadri suggestivi di passioni, sogni, che hanno ispirato generazioni e trascendono le barriere linguistiche e culturali.

Le canzoni sono cantate nelle lingue originali delle aree che il viaggio musicale toccherà con strumenti musicali antichi, tipici delle coste del mediterraneo. Il concerto diventa un omaggio alla bellezza e alla forza dell'amore nel cuore di una delle regioni più affascinanti e ricche di cultura del mondo.