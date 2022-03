"Operazione occhio verde": alla scoperta della natura tra la pineta San Vitale e la Piallassa Baiona

Ritorna, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, l’“Operazione occhio verde”, una escursione dalla pineta San Vitale alla Piallassa Baiona con l’intento di far conoscere questi ambienti così tipici e peculiari delle nostre zone e di consentire un primo approccio al birdwatching. Il primo appuntamento è fissato per domenica 20 marzo e sarà poi replicato le domeniche successive del 27 marzo e del 3 aprile. L'iniziativa è rivolta ai bambini e bambine a partire dai 6 anni e ai loro genitori.

Si tratta di una passeggiata di circa cinque chilometri in mezzo alla natura per osservare e per conoscere i nostri ambienti e gli animali che li abitano, nella speranza che questo sia un contributo per la costruzione di una coscienza ambientale rispettosa dell'ambiente, degli animali e degli uomini che lo abitano. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e limitata a 12 bambini e bambine per ogni appuntamento, a cui vanno aggiunti gli accompagnatori adulti.

Il ritrovo e la partenza avverranno dal piazzale della Ca' Vecchia (via Fossatone) alle 9 e il ritorno alle 12. Il percorso ad anello prevede il raggiungimento della Piallassa Baiona e ritorno libero. Per informazioni e iscrizioni: Ufficio decentrato di via Berlinguer 11, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17; tel. 0544-482815.