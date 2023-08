Da Andrea Mingardi a ‘Pelo’ Di Giorgio: pronto lo Sbarco degli autori a Ferragosto

Indirizzo non disponibile

Torna, come da tradizione, il gran finale nel giorno di Ferragosto della 31esima edizione di "Cervia la spiaggia ama il libro, la manifestazione estiva dedicata ai libri. Volti celebri e illustri chiuderanno l’edizione del 2023 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che attenderanno l’arrivo delle barche storiche per lo “Sbarco degli Autori”.

Appuntamento per l'imbarco al Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela” alle 9.30, mentre lo Sbarco degli autori è atteso alle 10.30 sulla spiaggia di fronte al Grand Hotel di Cervia (ingresso Bagno Bleck 210). Protagonisti del Ferragosto 2023 saranno: Marino Bartoletti, Andrea Mingardi, Agnese Pini, Sergio Barducci, Valerio Varesi, Emilio Targia, Alberto Cassani, Roberto Manzo. Non mancheranno due ospiti speciali come Piero Focaccia e Andrea ‘Pelo’ Di Giorgio. Conducono il talk show sulla spiaggia i giornalisti de Il Resto del Carlino Beppe Boni e Ilaria Bedeschi.