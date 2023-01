Fra stelle e pianeti: un'osservazione del cielo con il gruppo astrofili

Giovedì 12 gennaio, dalle ore 20:00, presso la sede del Gruppo Astrofili in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (terrazzo della palestra delle scuole scuole elementari/medie Carchidio-Strocchi) si svolgeranno osservazioni guidate del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi dell'associazione. Condizioni meteo permettendo, in questa serata si potrà osservare Marte, Giove, e altri oggetti celesti interessanti, e intorno alle 22:30 sorgerà la Luna, in fase calante. In caso di maltempo proiezione al PC con Stellarium delle costellazioni e degli oggetti celesti visibili in questo periodo, compresa la cometa che sarà visibile a fine mese. Ingresso libero. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione usando i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it. Per partecipare alle serate di osservazione del cielo in inverno, viste le basse temperature, è consigliato vestirsi adeguatamente, per passare una serata piacevole senza soffrire il freddo. In caso di necessità è possibile ripararsi in sede, ed è a disposizione un bollitore per preparare bevande calde.