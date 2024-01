Paolo Hendel porta sul palco la leggerezza di "Viola e il Barone" 

Dopo l'evento della serata di Capodanno, prosegue la stagione teatrale "Conselice guarda al futuro" al Centro Civico Gino Pellegrini di Piazza Foresti, 25. Martedì 23 gennaio alle 21 l'attore toscano Paolo Hendel porterà in scena "Viola e il barone" reading su testi di Italo Calvino, curato assieme a Marco Vicari. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso).

Sono stati scelti brani immortali in cui si sente forte l'impronta della leggerezza così cara a Calvino: “Nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza sfuggono a questa condanna” (cit. da "Lezioni americane"). Quella leggerezza che si ritrova nella decisione di Cosimo Piovasco di Rondò, il barone rampante, di osservare il mondo da un diverso punto di vista, seguendone gli avvenimenti da qualche metro più in su.

Espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del nostro Paese, Paolo Hendel nasce a Firenze, dove si laurea in Lettere. Inizia a scrivere monologhi comici per il teatro come Via Antonio Pigafetta, navigatore del 1981, che lo fanno conoscere al pubblico. Dal 1996 al 1998 e nel 2001 è ospite fisso della trasmissione Mai dire gol, creatura televisiva della Gialappa’s Band dove nasce il personaggio di Carcarlo Pravettoni, parodia di un cinico e spietato uomo d’affari. Apprezzato per il suo talento surreale e travolgente, si fa conoscere anche nel mondo del cinema. Oltre a questo reading su Italo Calvino, Paolo Hendel ne ha portato in teatro uno anche su Gianni Rodari intitolato "Buon viaggio gamberetto!"

Prenotazioni telefoniche al cell. 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19) o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498. On line su vivaticket. Biglietto: intero € 16,00 - ridotto 14,00 - ridotto speciale ai residenti € 13,00. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice martedì 23 gennaio dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale di Conselice e il Teatro La Bottega del Buonumore, con la direzione artistica di Davide Dalfiume.