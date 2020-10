"Parchi par chi?": mostra e passeggiate nelle aree verdi

Una mostra fotografica, schede informative sui parchi cittadini e quattro passeggiate con eventi a sorpresa: sono le attività del progetto Parchi – Par chi? Par me, par te, par tot!, proposte dall’associazione HumuSapiens con il contributo del Comune di Bagnacavallo per sabato 17 e domenica 18 ottobre.

La mostra fotografica, con schede informative e immagini scattate da Giampaolo Ossani, sarà visitabile presso il Parco delle Cappuccine, in via Berti 6, in entrambe le giornate dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

Sempre dal Parco delle Cappuccine partiranno poi, alle 10.30 e alle 16 di sabato e domenica, passeggiate guidate su prenotazione. Meta saranno alcune aree verdi del territorio che i partecipanti scopriranno sul momento e dove potranno assistere ad alcuni eventi a sorpresa

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme Covid-19 e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. In caso di maltempo la mostra si svolgerà sotto il porticato del Palazzo Comunale.

Per le passeggiate è necessario prenotare al numero 334 3312289 (Patrizia), preferibilmente via WhatsApp.