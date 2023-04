Passeggiata notturna e saluto alla luna piena

La luna affascina da generazioni grandi e piccini. In tutte le culture sono presenti rituali e feste in onore della luna, in qualsiasi stagione. L'esperienza proposta da Kid Lights il 6 aprile (alle 20.30) si svolgerà sulla spiaggia accompagnati dal profumo del mare primaverile e dall'incantato riflesso sull'acqua dei raggi lunari. Dopo una breve passeggiata sensoriale sulla spiaggia, adulti e bambini saranno guidati da Lilayoga Silvia nel saluto alla luna: un'attività alla portata di tutti che fonderà mindfulness, respiro e asana gentili che non richiedono alcun tipo di preparazione fisica. In riva al mare, alla luce della luna piena i partecipanti potranno (ri)scoprire emozioni, sensazioni, relazioni e accogliere l'invito primaverile a lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo. La passeggiata è per adulti e bambini dai 4 anni in su. Costo: 7 euro.