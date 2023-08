Passeggiata, musica e degustazione all'Aperitivo coi Pescatori

Giovedì 24 agosto 2023, dalle 17 alle 19, è in programma un nuovo appuntamento di “Aperitivo coi Pescatori”, promosso dal Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia. Il ritrovo è fissato nei pressi della Torre San Michele. Da qui è prevista una visita guidata al Borgo dei Pescatori con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria cervese.

“Aperitivo coi Pescatori” inizierà con un’Introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi, che l’illustrerà la nascita e lo sviluppo dell’antico borgo dei pescatori e della marineria cervese e il loro legame con le vicende storiche dell’antica “città del sale”. All’introduzione storica seguirà l’illustrazione a cura di Luigi Padoan, delle caratteristiche della barca storica “Maria”, recuperata e salvata dall’abbandono dai volontari del Circolo Pescatori, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele.

La passeggiata lungo il porto canale intitolato a Papa Giovanni Paolo II, permetterà di compiere una panoramica sul Borgo dei pescatori, sulle loro case a schiera e sul faro del 1875; dopo aver toccato il monumento ai pescatori, ideato da Carlo Nava, collocato accanto al Mercatino del pesce. Nel percorso si potranno ammirare le 24 riproduzioni in scala realizzate a cura di Giuseppe Zannini, delle multicolori “vele al terzo” della marineria cervese, collocate nei lampioni della strada. La navigazione con le storiche “vele al terzo” è stata recentemente riconosciuta come “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”.

Con l’arrivo al Circolo Pescatori è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (i “canterini e musicanti” del Circolo). Collabora attivamente all’iniziativa la gestione del Circolo Pescatori



È prevista la prenotazione presso Cerviaturismo (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione è di € 8 per gli adulti e di € 4 per bambini fino a 12 anni. Il ricavato va a sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica “Maria” (lancia a vela del 1949, recuperata e salvata dai volontari del Circolo Pescatori). Aperitivo coi Pescatori si concluderà giovedì 31 agosto.